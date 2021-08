Em Recife, Lula defende colocar “pobre no orçamento e rico no Imposto de Renda”

Relato foi feito pela vereadora Liana Cirne Lins, que participou do encontro do ex-presidente com lideranças políticas locais edit

247 - Em sua primeira atividade de sua visita ao Recife, em Pernambuco, o ex-presidente Lula se reuniu com lideranças do PT no estado neste domingo (15).

Lula fez uma análise da conjuntura política e econômica do país e afirmou, de acordo com relato da vereadora Liana Cirne, que é precico “colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda".

A declaração do ex-presidente reforça as teses que apontou em entrevista esta semana. "O Brasil não pode ficar eternamente condenado a ser uma simples promessa, uma remota possibilidade de nação desenvolvida. Para crescer, ter prosperidade e sair da condição inédita de pária internacional a que foi submetido por Jair Bolsonaro, o país precisa de um amplo projeto de reconstrução nacional, que envolva toda a sociedade civil", disse Lula em entrevista concedida para a Rádio CBN Santa Catarina, na última sexta-feira (13).

PUBLICIDADE

“Temos de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda”, defendeu Lula, para quem a distribuição de renda é o único caminho viável ao país.

O ex-presidente Lula desembarcou no Recife neste domingo (15) para uma série de compromissos na região Nordeste com lideranças do PT, de outros partidos e movimentos sociais. Na terça (17), Lula vai para o Piauí, no dia 18 para o Maranhão, dia 20 vai para o Ceará, dia 24 chega ao Rio Grande do Norte, e encerra a viagem no dia 25 na Bahia.

PUBLICIDADE

"Colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda"@LulaOficial na reunião com o PT de Pernambuco. pic.twitter.com/CUUdgEh0uu — Liana Cirne Lins (@LianaCirne) August 15, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE