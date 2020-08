Em visita a Mossoró (RN), Bolsonaro nomeia reitora que ficou em terceiro lugar na eleição da Ufersa

247 - Em visita a Mossoró (RN) nesta sexta-feira (21), Jair Bolsonaro anunciou a nomeação de Ludmilla Carvalho como reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que obteve terceiro lugar nas eleições para reitoria da universidade. O Anúncio foi feito durante solenidade na universidade.

Segundo informações do G1, ele desembarcou no Aeroporto de Mossoró por volta das 9h10. Essa é a primeira vez que ele visita o Rio Grande do Norte desde que foi eleito e é também a terceira visita dele a Estados do Nordeste em menos de um mês.

Ao chegar no local, ele cumprimentou apoiadores sem o uso de máscara. Nesta semana ele chegou a declarar que o uso de máscara “tem eficiência quase nula” no combate à Covid-19”.

