Empresário mata ex-esposa e se suicida em condomínio no Recife

247 - Um caso de feminicídio seguido de suicídio chocou moradores da Zona Sul do Recife na noite do domingo (22). De acordo com informações do Jornal do Commercio e do Diario de Pernambuco, um empresário matou a ex-companheira dentro do apartamento onde ela morava, no condomínio Le Parc Boa Viagem, no bairro da Imbiribeira, e, em seguida, tirou a própria vida.

O autor do crime foi identificado como Silvio Souza Silva, de 48 anos. Segundo informações iniciais da polícia, ele atirou na cabeça de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, por volta das 22h, e depois efetuou um disparo contra si no mesmo local. No apartamento, foram apreendidos um revólver com duas munições deflagradas, além de três aparelhos celulares, encaminhados para perícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Isabel possuía uma medida protetiva contra Silvio. Apesar disso, ele continuava frequentando o imóvel onde ela residia, no condomínio localizado em Boa Viagem.

Informações repassadas por familiares indicam que o relacionamento durou cerca de oito anos e era marcado por frequentes desentendimentos. A diferença de idade também chama atenção: segundo os relatos, o casal iniciou a relação quando Isabel tinha 14 anos e Silvio, 40.

Ainda conforme o registro policial, no próprio domingo (22), Isabel contou à irmã que havia discutido com o ex-companheiro, que chegou a arremessar uma sandália contra ela durante a briga. Após deixar o local, ele teria retornado posteriormente, momento em que cometeu o crime.

Os corpos de Isabel e Silvio foram encontrados pela irmã e pela cunhada da vítima, que estavam no apartamento junto com a filha do casal, de apenas 3 anos. A criança não ficou ferida. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Antes do crime, Isabel já havia registrado boletins de ocorrência contra o ex-companheiro, relatando ameaças de morte por mensagens enviadas pelo WhatsApp em outubro de 2025, além de episódios de perseguição e invasão do imóvel. Em janeiro deste ano, Silvio chegou a ser autuado em flagrante na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas foi liberado após pagamento de fiança.

Isabel era natural de Campina Grande, na Paraíba, e cursava o quarto período de medicina na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Ela deixa uma filha de 3 anos. Em nota, a instituição lamentou o ocorrido e repudiou a violência de gênero. “A Unicap condena veementemente a violência de gênero, que continua a ceifar a vida de tantas mulheres em nosso país, e reafirma seu compromisso na luta por uma sociedade onde as mulheres sejam respeitadas em suas escolhas e decisões e possam viver em segurança, inclusive em seus próprios lares”, diz o comunicado.

Silvio Souza Silva, além de empresário — proprietário de uma fábrica de portas e janelas —, também atuava como cantor e influenciador digital, usando o nome artístico Dom Silver, com mais de 660 mil seguidores nas redes sociais.

A administração do condomínio Le Parc Boa Viagem informou, em nota, que não tinha conhecimento prévio de qualquer medida judicial que restringisse o acesso de Silvio ao local. “A administração condominial informa que não teve, até a data dos fatos, qualquer conhecimento acerca da existência de medida protetiva, ação judicial ou procedimento que restringisse o acesso de qualquer dos envolvidos à referida unidade ou às dependências do condomínio”, destacou.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram aumento na concessão de medidas protetivas no Brasil. Em 2025, foram quase 630 mil decisões favoráveis, número superior ao de 2024 e mais que o dobro do registrado em 2020. Em Pernambuco, apenas no último ano, foram contabilizadas 42.887 queixas de violência doméstica, sendo 7.038 ocorrências na capital pernambucana.