Tenente-coronel réu por feminicídio é acusado de assédio sexual por PM

247 - O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, réu pelo feminicídio da esposa, a soldado Gisele Alves Santana, também foi acusado de assédio sexual por uma colega de trabalho. As informações foram divulgadas pela Agência Estado.

Segundo o advogado da família de Gisele, José Miguel da Silva Júnior, a policial militar formalizou a denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e pediu sigilo por receio de retaliações. O caso teria ocorrido no segundo semestre do ano passado, quando o oficial ainda era casado com a vítima.

Ao Estadão, o advogado afirmou que a denunciante relatou uma tentativa de beijo por parte de Neto, que foi rejeitada. Após a recusa, ela afirma ter passado a sofrer perseguições e acabou transferida de batalhão sem consentimento. "Ele a transferiu para um lugar bem mais distante de onde ela morava, causando um prejuízo para ela", disse José Miguel.

Procuradas, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar do Estado de São Paulo não se manifestaram. O espaço segue aberto. O caso ganhou maior repercussão após a morte de Gisele, encontrada em 18 de fevereiro em seu apartamento no Brás, região central de São Paulo. Inicialmente tratado como suicídio, o episódio passou a ser investigado como feminicídio.

Mais de um mês depois, Neto se tornou réu por feminicídio e fraude processual e foi preso no dia 18, em São José dos Campos. A defesa nega o crime. De acordo com relatório da Polícia Civil obtido pelo Estadão, ele teria imobilizado a vítima e efetuado um disparo na têmpora.

A investigação aponta ainda que, após o tiro, o oficial teria reposicionado o corpo e acionado um superior antes de ligar para o 190. Gisele foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, onde morreu às 12h04. Neto afirmou que estava no banheiro no momento do disparo e sustenta que a esposa tirou a própria vida após ele pedir o divórcio.