"Eu não sou adversário de Lula", diz ACM Neto, apesar do histórico de críticas ao PT

247 - O pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), fez um aceno ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao dizer que não é adversário do petista, apesar do histórico de críticas ao membro do Partido dos Trabalhadores.

"Eu não sou adversário de Lula. Lula é candidato à Presidência, eu sou candidato ao governo do Estado. Meus oponentes são candidatos ao governo da Bahia", disse ACM Neto em coletiva de imprensa durante o anúncio da aliança com o PP.

De acordo com o ex-prefeito de Salvador, aliados terão independência para apoiarem os candidatos a presidente que quiserem. O pré-candidato ao Senado na sua chapa, João Leão (PP) poderá apoiar Lula.

O PT lançou a pré-candidatura do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, ao governo.

Intenções de votos

A pesquisa Real Time Big Data encomendada pela Record TV, divulgada no final de fevereiro, apontou ACM Neto com 45% das intenções de voto, seguido por Jacques Wagner (PT) tem 30% - depois o petista anunciou que não será candidato.

Em terceiro lugar ficou João Roma, do Republicanos (9%), seguido por Bernadete Souza (Psol), 5%.

Na disputa pela presidência da República, a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quarta-feira (16), apontou o ex-presidente com 44%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26%.

Em terceiro apareceram Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), com 7% cada.

