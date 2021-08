Fátima Bezerra anuncia estátua em homenagem a Ítalo Ferreira (vídeo)

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou que uma estátua em homenagem a Ítalo Ferreira, o primeiro campeão olímpico de surfe do mundo, será erguida em Baía Formosa, cidade natal do surfista.

O monumento será esculpido pelo artista visual potiguar Guaraci Gabriel. "Bote aí na sua agenda para você ir à Baía Formosa comigo dia 10", convidou a governadora.

Confira abaixo:

📞 Liguei agora pro nosso artista Guaraci Gabriel pra convocá-lo a fazer uma escultura em homenagem ao primeiro campeão olímpico de surfe do mundo @italoferreira lá em Baía Formosa. Terça-feira (10) iremos lá visitar o lugar da escultura e comer um pirão lá em Luizinho. 🏄🏼‍♂️ pic.twitter.com/OWDDwRpCUM — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) August 3, 2021

