Flávio Bolsonaro retoma conversas com Ciro Gomes após veto de Michelle

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) retomou conversas com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) sobre a possibilidade de uma aliança política nas eleições deste ano no Ceará. A articulação envolve a hipótese de o PL apoiar a candidatura de Ciro ao governo estadual, em meio às negociações para organizar um bloco de oposição ao PT no estado. As informações são do jornal O Globo.

O contato mais recente ocorreu por telefone e marca a reativação de tratativas que haviam sido interrompidas no final de 2025 após críticas públicas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à aproximação entre os dois campos políticos.

De acordo com aliados do senador, a retomada do diálogo faz parte de uma estratégia para avaliar o cenário eleitoral no Ceará e buscar uma composição capaz de unificar forças contrárias ao PT. Flávio Bolsonaro também planeja viajar a Fortaleza nas próximas semanas para aprofundar as conversas com lideranças locais do PL.

A expectativa no entorno do parlamentar é que a visita ocorra em abril e inclua reuniões com dirigentes partidários e parlamentares cearenses. O objetivo será discutir o posicionamento da legenda na disputa estadual e analisar os desdobramentos de uma eventual aliança.

Nos bastidores, interlocutores afirmam que a conversa telefônica entre Flávio Bolsonaro e Ciro Gomes tratou diretamente do quadro político local e da possibilidade de cooperação eleitoral. Segundo aliados do senador, o pedetista se mostrou aberto a um entendimento político para a eleição estadual.

Dentro do desenho discutido nas conversas preliminares, Ciro Gomes lideraria a chapa na disputa pelo governo do Ceará. O PL, por sua vez, poderia integrar a coligação e indicar um nome para concorrer ao Senado.

Entre os nomes citados dentro do partido para a eventual candidatura ao Senado estão o deputado estadual Alcides Fernandes e a vereadora de Fortaleza Priscila Costa.

Críticas de Michelle Bolsonaro travaram negociações

A tentativa de aproximação entre o PL e Ciro Gomes havia sido interrompida após um episódio que expôs divergências dentro do campo bolsonarista. Em dezembro do ano passado, Michelle Bolsonaro criticou publicamente a possibilidade de aliança durante um evento político no Ceará.

Na ocasião, a ex-primeira-dama participava do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo estadual e questionou a aproximação com um político que historicamente se posicionou contra o bolsonarismo.

"É sobre essa aliança que vocês se precipitaram a fazer. Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido", declarou.

A fala provocou reação pública dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e evidenciou tensões sobre a condução das articulações políticas no Ceará. Na época, Flávio Bolsonaro afirmou que Michelle teria “atropelado” negociações que estavam sendo conduzidas por lideranças do PL no estado e que, segundo ele, contavam com o aval do próprio Jair Bolsonaro.

Ciro diz que episódio criou impasse no PL

O próprio Ciro Gomes comentou recentemente o episódio e afirmou que a intervenção da ex-primeira-dama provocou dificuldades nas tratativas com o partido.

"A esposa do ex-presidente veio aqui e humilhou o André Fernandes. Eu não tenho nada a ver com isso, fiquei quieto. O PL pediu um tempo para pacificar o problema interno deles", afirmou o ex-ministro.

Apesar das divergências públicas registradas nos últimos meses, dirigentes do PL no Ceará seguem defendendo a aproximação com Ciro Gomes. A avaliação de parte da legenda é que uma aliança poderia fortalecer a oposição ao PT na disputa contra o atual governador Elmano de Freitas, que deve concorrer à reeleição.