Flávio Dino anuncia que se filiará ao PSB junto com Freixo

247 - O Governador do Maranhão, Flávio Dino, declarou em suas redes sociais nesta sexta-feira (18) que irá se filiar ao PSB na próxima terça-feira (22), junto com o deputado Marcelo Freixo, que também anunciou a saída do PSOL, na semana passada.

Dino anunciou nesta quinta-feira (17) sua desfiliação do PCdoB após 15 anos de atuação na sigla.

“Hoje encaminharei meu pedido de filiação ao PSB, por intermédio do presidente Carlos Siqueira. Já comuniquei aos colegas governadores Paulo Câmara e Renato Casagrande. Filiação será na terça, 11h, junto com o amigo e líder Marcelo Freixo”, disse Dino.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, concedeu sua primeira entrevista, após sair do PCdoB, à jornalista Cristiane Agostine, do Valor Econômico, e indicou que seu caminho será construir uma grande frente democrática contra o projeto autoritário de Jair Bolsonaro. "Dino é cotado tanto para concorrer ao Senado em seu Estado como para ser vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O governador terá papel central na costura de alianças com partidos de centro e de centro-direita para a candidatura de Lula", informa a jornalista.

“Minha contribuição é para que os diálogos além da esquerda se viabilizem”, disse ele. “Todos os partidos que estão no centro, centro-direita devem ser procurados por uma razão: é preciso isolar Bolsonaro. É uma eleição plebiscitária entre democracia e ditadura, entre civilização e barbárie, entre a Constituição de 1988 e aqueles que querem destruí-la. Não é pouca coisa em jogo. Por isso mesmo devemos aglutinar todas as forças possíveis. Todos aqueles que têm compromisso com a Constituição de 1988 podem ser nossos aliados. Bolsonaro é inconstitucional”, completa.

