Flávio Dino diz que militares devem atuar 'nos limites de suas competências' após nota a favor do voto impresso

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), criticou a nota dos clubes Naval, Militar e da Aeronáutica nesta segunda-feira, 2, a favor do voto impresso, bandeira defendida por Jair Bolsonaro.

"Já pensaram quão esquisita seria uma nota conjunta do STF e do TSE sobre estratégias militares?", questionou Flávio Dino, que é ex-juiz federal. "A democracia exige que cada um atue nos limites das suas competências, com serenidade e prudência", acrescentou o maranhense.

Na nota, os militares defendem que o Congresso aprove a PEC que institui as urnas com impressoras. A emenda constitucional está sendo discutida por comissão especial, mas quase foi derrotada antes do recesso parlamentar.

