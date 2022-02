Gleisi: Humberto Costa demonstra "grandeza política e desprendimento" ao abrir mão da disputa pelo governo de PE

Concessão abre espaço no estado para o PSB, do governador Paulo Câmara, que indicou o deputado federal Danilo Cabral como candidato edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) decidiu abrir mão da disputa pelo governo de Pernambuco, confirmou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, nesta sexta-feira (4). A concessão abre espaço no estado para o PSB, do governador Paulo Câmara, que indicou o deputado federal Danilo Cabral como candidato.

O governo de Pernambuco era uma das condições do PSB para se aliar ao PT. Os socialistas também querem garantias para a disputa do governo de São Paulo, para lançar o ex-governador Márcio França. O ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT) é quem lidera as pesquisas no estado.

A abertura do PT em Pernambuco unifica "as forças populares no estado e no Brasil, para derrotar Bolsonaro e seus retrocessos", escreveu a deputada federal, em seu Twitter.

"Grandeza política e desprendimento que saudamos hoje em encontro com Lula".

