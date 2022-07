Governadora do Ceará se desfilia do PDT para apoiar Elmano, candidato do PT

"Anuncio o meu pedido de desfiliação do PDT", afirmou a governadora do Ceará, Izolda Cela, que deve apoiar o petista Elmano de Freitas para o governo estadual edit

247 - A governadora do Ceará, Izolda Cela, anunciou nesta terça-feira (26), pelo Twitter, a desfiliação do PDT, após ser impedida de concorrer ao governo estadual. Ela contava com o apoio do ex-governador Camilo Santana (PT), pré-candidato ao Senado, e deve apoiar Elmano de Freitas, nome do Partido dos Trabalhadores para o Executivo cearense.

"Diante desta nova realidade, e respeitando as decisões tomadas, anuncio o meu pedido de desfiliação do PDT. Sigo com determinação para cumprir esta honrosa tarefa no comando do Governo do Estado…", escreveu ela na rede social.

No dia 18 de julho, o diretório do PDT no Ceará fez uma votação interna e escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio como nome da sigla ao governo estadual. Ele tinha o apoio do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do presidenciável da sigla pedetista, Ciro Gomes.

…pedindo sempre as bênçãos de Deus para fazer o melhor para os cearenses. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) July 26, 2022

