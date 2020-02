Governadores cobram de Moro discurso contra policiais amotinados no Ceará

Governadores do Sul e Sudeste querem que Sergio Moro faça pronunciamento mais firme contra os policiais amotinados no Ceará. Flávio Dino informou que governadores de ao menos quatro estados já se organizam para enviar forças de segurança ao Ceará caso Jair Bolsonaro não renove a GLO edit

247 - Reunidos em Foz do Iguaçu (PR), neste sábado (29), governadores do Sul e Sudeste querem que Sergio Moro (Justiça), convidado por Ratinho Jr. (PSD-PR), faça pronunciamento mais firme contra os policiais amotinados no Ceará. A informação é do Jornal Folha de S.Paulo.

A avaliação do grupo, como já expressou João Doria (PSDB-SP), é que a reação do ex-juiz federal foi leve demais diante do risco da explosão de novos motins em outros estados e do perigo da expansão das milícias. Mesmo criticado, porém, Moro não deve mudar o tom.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, informou que governadores de ao menos quatro estados já se organizam para enviar forças de segurança ao Ceará caso Jair Bolsonaro não renove a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que possibilitou a presença do Exército e da Força Nacional no estado