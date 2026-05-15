Governo do Maranhão anuncia contratação de jovem torturada por patroa, além de assistência jurídica e psicológica

247 - O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), anunciou que o governo estadual dará apoio integral a Samara Regina Dutra, jovem de 19 anos, grávida de seis meses, que foi torturada e agredida após ser acusada de furtar um anel. Samara Regina Dutra, grávida de seis meses, foi agredida após ser acusada de furtar um anel. As informações são do Metrópoles.

Em publicação nas redes sociais, Brandão afirmou que a vítima receberá assistência do Estado para tentar reconstruir a vida depois das agressões. Segundo o governador, o governo vai oferecer suporte social, jurídico e psicológico, além de garantir uma oportunidade de trabalho para a jovem.

“Nós vamos dar toda assistência social, jurídica e psicológica para que ela possa ter um bom acolhimento”, declarou Carlos Brandão.

O governador também anunciou que Samara será contratada como recepcionista pelo governo estadual, como forma de assegurar renda à vítima durante o processo de recuperação.

“De imediato, nós vamos contratá-la como recepcionista do nosso governo para garantir o seu sustento”, afirmou o governador.

O caso ganhou repercussão nacional pela violência relatada contra a trabalhadora doméstica, que estava grávida quando foi agredida. Segundo as informações divulgadas, Samara aceitou um contrato de um mês para trabalhar na casa de Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, de 36 anos, com o objetivo de juntar dinheiro para comprar o enxoval do bebê.

A agressão ocorreu em 17 de abril, na residência de Carolina. A empresária acusou Samara de ter furtado um anel. Sob ameaça, a jovem teria sido obrigada a se ajoelhar.

Durante as agressões, o policial militar Michael Bruno teria desferido coronhadas contra Samara, enquanto a patroa a agredia com tapas. A vítima também teria sido arrastada pelos cabelos para o interior da casa.

Depois do episódio, Samara conseguiu fugir e pediu ajuda na casa de uma vizinha. A denúncia levou à prisão preventiva de Carolina, realizada na manhã de quinta-feira (7), em Teresina, no Piauí.