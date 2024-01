Governo federal lança primeiro campus do ITA no Nordeste

Apoie o 247

247 - A pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Nordeste foi lançada pelo governo federal, nesta sexta-feira (19), por meio do trabalho integrado dos ministérios da Educação (MEC) e da Defesa (MD).

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do ato, ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Defesa, José Mucio Monteiro, do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno. >>> 'Gênios brasileiros devem ser valorizados no país', afirma Lula

O campus avançado do ITA no Ceará será a segunda unidade do Instituto e a primeira fora da cidade de São José dos Campos (SP). A assinatura do decreto formaliza a criação do campus cearense, a fim de possibilitar as reformas e ampliações para plenas atividades em 2027.

A ideia do governo é que o vestibular para os dois cursos ocorra ainda em 2024. Sua primeira turma deverá ser acolhida, em 2025 e 2026, no campus de São Paulo — e, em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará.

