Governo federal libera R$ 28 milhões ao Ceará após incêndio em maternidade

247 - O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (14) o repasse emergencial de R$ 28 milhões ao Ceará para reforçar a rede materno-infantil do estado, em resposta ao incêndio que atingiu a maternidade do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) em Fortaleza. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

O anúncio foi feito após reunião entre representantes do governo federal — incluindo o secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales —, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e as secretarias de Saúde do estado e do município. Como medida imediata, o Ministério confirmou a abertura de 285 novos leitos obstétricos e neonatais na capital para manter a oferta de cuidados enquanto o HGCC passa por avaliação e reestruturação.

O incêndio ocorreu na manhã de quinta-feira (13), por volta das 10h, e foi controlado por volta das 11h15 pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, as chamas atingiram a subestação de energia da unidade — por segurança, o fornecimento de energia elétrica e o de gás foram temporariamente interrompidos durante o combate ao fogo.

Não houve feridos e nenhuma área assistencial foi diretamente atingida, informou a pasta estadual. Ainda assim, a situação exigiu uma ação de emergência: recém-nascidos foram retirados em incubadoras e leitos por funcionários e transferidos para outras unidades de saúde para garantir segurança e continuidade do atendimento.

Em nota, o governador Elmano de Freitas afirmou que adotou medidas para apurar o caso: " Determinei que as causas do incêndio sejam rigorosamente apuradas. " A declaração reforça o compromisso do estado com a investigação das causas do incidente e com a responsabilização de eventuais falhas.

O repasse federal de R$ 28 milhões será direcionado a ações de suporte imediato à rede materno-infantil do Ceará, segundo o Ministério da Saúde. A abertura dos 285 leitos em Fortaleza busca absorver a demanda de partos e cuidados neonatais que, em curto prazo, seriam atendidos pelo HGCC, minimizando transferências a longas distâncias e preservando o fluxo dos serviços na Região Metropolitana.

Autoridades estaduais e municipais afirmaram que os pacientes que estavam internados foram deslocados para outras unidades por precaução, e que a prioridade agora é restabelecer a segurança estrutural e operacional do HGCC antes de qualquer retorno de serviços presenciais à rotina. Técnicos já trabalham na verificação das instalações, sobretudo na subestação atingida, e nas providências para a normalização dos sistemas essenciais do hospital.

Especialistas consultados por gestores nas reuniões destacaram a importância de canais de referência e a mobilização de hospitais vizinhos para assegurar vagas obstétricas e neonatais, além de medidas de logística para transporte seguro dos pacientes. O reforço anunciado pretende também viabilizar contratação temporária de profissionais e aquisição de insumos necessários para ampliar a capacidade nas unidades receptoras.

O Hospital Geral Dr. César Cals, a mais antiga e a terceira maior unidade de saúde do estado, terá agora prioridade para inspeção e reparos, segundo informou o governo estadual. O cronograma para reabertura parcial ou total do serviço será divulgado após laudo técnico sobre o impacto do incêndio nas instalações elétricas e demais sistemas críticos.

A mobilização federal e local evidencia a atuação articulada entre níveis de governo diante de emergências em unidades de saúde que atendem populações vulneráveis, como gestantes e recém-nascidos. As próximas etapas incluem a conclusão das apurações sobre as causas do incêndio, o acompanhamento clínico dos recém-nascidos transferidos e a divulgação de um plano de recuperação do HGCC para retorno seguro das atividades.