Ipec em Pernambuco: Raquel Lyra tem 54% dos votos válidos e Marília Arraes, 43%

247 - A pesquisa do Ipec, divulgada nesta terça-feira (25) e encomendada pela Globo, mostrou que a candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) tem 54% dos votos válidos, contra 46% de Marília Arraes (Solidariedade).

Nos votos totais, a tucana teria 51% dos votos e a adversária, 43%. Branco e nulos somaram 3% e não souberam ou não responderam, 3%.

As entrevistas foram realizadas entre o domingo (23) e esta terça-feira (25), com 2 mil pessoas em 75 cidades pernambucanas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01633/2022.

