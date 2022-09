Ipec: no Ceará, Capitão Wagner lidera com 32%, Roberto Cláudio tem 28% e Elmano Freitas, 19%

Apoie o 247

Brasil de Fato - Pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) divulgada nesta quinta-feira (01) sobre a disputa estadual no Ceará mostra o candidato Capitão Wagner (União Brasil) na liderança, com 32% das intenções de voto. Em seguida estão o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), com 28%, e Elmano Freitas (PT), que anotou 19%. O levantamento é o primeiro realizado pelo instituto no estado.

Como a margem de erro da pesquisa Ipec é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Capitão Wagner e Roberto Cláduio estão em situação de empate técnico.

Zé Batista (PSTU) tem 1%, Chico Malta (PCB) e Serley Leal (UP) não pontuaram. Eleitores que afirmaram votar branco ou nulo totalizaram 10% e os que não souberam ou não responderam somam 10% também.

Na sondagem espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Capitão Wagner lidera com 15% das intenções de voto, enquanto Elmano e Roberto Cláudio aparece com 11% cada um. Votos brancos e nulos são 6% e 50% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa Ipec no Ceará foi foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas entre 29 e 31 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-05276/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08708/2022.

