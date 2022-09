Irmão de Ciro, Cid Gomes critica racha no Ceará e diz que pode ser ‘cupido’ de reconciliação entre PDT e PT

“Para que isso aconteça eu vou me preservar no primeiro turno para tentar ser o catalisador da renovação dessa aliança", diz Cid Gomes edit

247 - O senador Cid Gomes, irmão do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT), disse esperar que a relação entre seu partido, o PDT, e o PT seja reatada no segundo turno das eleições em seu estado, o Ceará.

“Para que isso aconteça eu vou me preservar no primeiro turno para tentar ser o catalisador, o cupido da renovação dessa aliança”, disse Cid em ato de campanha em Sobral (CE), neste sábado (3), segundo a Folha de S.Paulo .

Na política cearense, a candidata ao governo seria a atual governadora, Izolda Cela, do PDT, com apoio do PT. No entanto, Ciro impôs, à revelia até de seus irmãos e sem diálogo com o partido, que o candidato seria Roberto Cláudio. O resultado foi o rompimento da aliança de 16 anos pelo PT e a desfiliação de Izolda do PDT .

>>> 'Ciro Gomes e Roberto Cláudio são responsáveis pelo fim da aliança do PDT com o PT no Ceará,' diz prefeito de Sobral

Cid Gomes também afirmou que irá pedir votos para o petista Camilo Santana, que disputa uma vaga no Senado pelo Ceará. “Vou trabalhar pelo Ciro e pelo Camilo para senador”. Segundo pesquisa Ipec, Camilo tem 71% das intenções de voto .

A disputa pelo governo do Ceará é liderada por Capitão Wagner (União Brasil), com 32% das intenções de votos. Em segundo lugar, aparecem Roberto Cláudio (PDT) com 28% e Elmano de Freitas (PT) com 19%, também segundo o Ipec .

