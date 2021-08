Ivo Gomes comenta foto do irmão, Cid, com Lula: ‘cuidado com a carteira’

247 - Irmão do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do senador Cid Gomes (PDT-CE), o prefeito de Sobral (CE), Ivo Gomes, associou o ex-presidente Lula a roubo e corrupção em um comentário nas redes sociais, logo após encontro entre Cid e Lula.

"Cuidado com a carteira", comentou Ivo Gomes. A mensagem foi postada no Instagram do jornal "O Povo", do Ceará, em uma publicação que trazia a notícia da reunião do petista com o parlamentar.

Ao ser questionado pela coluna de Mônica Bergamo sobre o motivo da mensagem, Ivo Gomes respondeu: "é o que penso, né? Que o Lula liderou o governo mais corrupto da história do Brasil. Só isso". E continuou: "Aquilo foi uma manifestação de quem acha que chega de Lula. Não tem quem aguente mais. Nem ele nem o Bolsonaro. Chega".

O ex-presidente, no entanto, foi inocentado esta semana no processo sobre o sítio em Atibaia (SP). Foi a 17ª vitória dele na Justiça.

O petista também lidera todas as pesquisas eleitorais. De acordo com a rodada de agosto da pesquisa XP/Ipespe, Lula chegou a 40% das intenções de votos e abriu 16 pontos sobre Jair Bolsonaro. Está perto de vitória no primeiro turno.

