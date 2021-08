No Ceará, Lula encontra com Cid Gomes e o chama de “companheiro de luta”

“Dividimos uma longa caminhada em defesa da democracia e de um projeto de inclusão. E compartilhamos a preocupação com o momento que atravessa nosso país”, comentou o ex-presidente. Mais cedo, ele divulgou seu encontro com o tucano Tasso Jereissati edit

247 - Depois de se reunir por cerca de uma hora com o senador tucano Tasso Jereissati, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu também nesta segunda-feira (23) em Fortaleza com o senador Cid Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro, que deve disputar a presidência com Lula em 2022 e que vem intensificando ataques ao petista.

A foto com o senador do PDT foi publicada nas redes sociais de Lula na noite desta segunda, junto com a seguinte mensagem: “Hoje reencontrei um companheiro de luta em Fortaleza: o senador Cid Gomes. Uma boa conversa. Dividimos uma longa caminhada em defesa da democracia e de um projeto de inclusão. E compartilhamos a preocupação com o momento que atravessa nosso país”. O governador Camilo Santana (PT) também estava presente no encontro.

Mais cedo, na foto com Tasso Jereissati, Lula comentou: “Diálogo importante com o senador @tassojereissati hoje em Fortaleza. Democracia no centro da discussão. Os democratas desse país têm a responsabilidade e o desafio de resgatar a civilidade na política brasileira pelo bem do Brasil”.

Em sua passagem pelo Ceará, o ex-presidente também esteve com o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE).

No sábado (21), durante visita ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, Lula disse que está disposto a conversar com Ciro.

“Minha mãe me dizia para não brigar, por isso se um não quer, dois não brigam. Estou aberto a conversar com quem quiser falar comigo. Respeito muito o Ciro, mas entendo que meus adversários me critiquem. Se ele for na televisão e falar bem, eu ganho a eleição”, declarou.

📷 Stuckert pic.twitter.com/45l6fovLZx