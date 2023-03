Jovem é atacada por tubarão e Pernambuco registra segundo incidente em 24 horas

Adolescente foi levada de helicóptero para o Hospital da Restauração com lesões no braço esquerdo, barriga e perna edit

247 - Uma adolescente de 14 anos deu entrada no Hospital da Restauração na manhã desta segunda-feira (6) como vítima de um ataque de tubarão. Segundo o G1, o caso ocorreu em Piedade, Jaboatão dos Garapes, na Região Metropolitana do Recife. O novo incidente aconteceu cerca de 24 horas após um adolescente, também de 14 anos, ter sido atacado por um tubarão na mesma praia.

A jovem, identificada como Kaylane Timóteo Freitas, foi levada de helicóptero e encaminhada para o setor cirúrgico assim que deu entrada na unidade hospitalar. Ela sofreu lesões no braço esquerdo, barriga e perna.

No domingo (5), um adolescente, que não teve a identidade revelada, foi mordido na coxa direita, e levado para o Hospital da Restauração. Ele teve a perna amputada nesta segunda-feira em decorrência da gravidade das lesões. Este é o terceiro caso de ataque registrado em Pernambuco desde o dia 20 de fevereiro, quando um surfista foi mordido em uma praia de Olinda.

Desde que o monitoramento começou a ser feito, em 1992, foram registradas 76 ocorrências envolvendo tubarões em Pernambuco, sendo 66 no continente, e outras dez, no arquipélago de Fernando de Noronha. Se o caso desta segunda-feira for confirmado, este será o 77º registro de incidentes do gênero no litoral pernambucano.

