"Juntos, e com o apoio do povo brasileiro, seremos capazes de reconstruir o Brasil", diz Otto Alencar

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Otto Alencar (PSD-BA) comentou em suas redes sociais a particpação do ex-presidente Lula a Salvador neste sábado (2), data que é celebrada a Independência da Bahia.

"Hoje foi um grande dia para os milhões de baianos e brasileiros que acreditam em um País mais justo. Juntos, e com o apoio do povo brasileiro, seremos capazes de reconstruir o Brasil, pois já provamos que sabemos como fazer e temos convicção de que podemos fazer muito mais. #TimedeLula", ecreveu o parlamentar.

Além do ato polítio, Lula participou de uma caminhada que atraiu uma multidão que acompanhou o ex-presidente pelas ruas da cidade histórica. Participaram também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e lideranças políticas do PT no estado, pré-candidatos da sigla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hj foi um grande dia para os milhões de baianos e brasileiros que acreditam em um País mais justo.Juntos,e com o apoio do povo brasileiro,seremos capazes de reconstruir o Brasil,pois já provamos que sabemos como fazer e temos convicção de que podemos fazer muito mais. #TimedeLula pic.twitter.com/C29KSKqzeC CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Otto Alencar (@ottoalencar) July 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE