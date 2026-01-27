Justiça autoriza transferência de Sérgio Nahas da Bahia para São Paulo

247 - A Justiça brasileira autorizou a transferência do empresário Sérgio Nahas, de 61 anos, do sistema prisional da Bahia para cumprir pena em São Paulo, onde foi condenado por homicídio qualificado pela morte de sua então esposa em 2002. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A decisão, proferida na segunda-feira (26) pelo juiz Hélio Narvaez da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim), atende ao pedido do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, que solicitou a remoção definitiva do condenado para que ele cumpra a pena no estado onde cometeu o crime.

Nahas foi preso no dia 17 de janeiro na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, após meses foragido da Justiça. A Polícia Militar baiana identificou o empresário por meio de câmeras de reconhecimento facial usadas pela Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

Durante a abordagem, foram apreendidos com ele 13 pinos de substância que aparentava ser cocaína, três aparelhos celulares e um veículo de luxo. Nahas passou em seguida por audiência de custódia e aguardava definição sobre sua transferência.

A condenação de Sérgio Nahas ocorreu em 2018, 16 anos após o crime, em julgamento pelo Tribunal do Júri em São Paulo. A Justiça determinou inicialmente pena em regime semiaberto, mas, após recurso do Ministério Público, a pena foi elevada e alterada para regime fechado de oito anos e dois meses. O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a condenação e determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado após o esgotamento de recursos.

O crime pelo qual Nahas foi condenado aconteceu em Higienópolis, região central de São Paulo, quando ele atirou contra a esposa, Fernanda Orfali. Segundo as investigações, o assassinato teria sido motivado por conflitos do casal relacionados ao uso abusivo de drogas por parte do empresário e a descoberta de um relacionamento extraconjugal.

Ao longo do processo, a defesa chegou a alegar que Fernanda teria cometido suicídio. Essa versão, no entanto, foi rejeitada pelas investigações e pelo julgamento, que concluíram pela autoria do homicídio.

O mandado de prisão contra Nahas foi expedido em 25 de junho de 2025, após a condenação transitar em julgado com a negativa de todos os recursos em instâncias superiores. Com o documento ativo, seu nome foi incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, tornando possível sua detenção em qualquer parte do mundo.

A secretaria de administração penitenciária do estado de São Paulo foi comunicada da decisão e equipes do DHPP devem se deslocar à Bahia nos próximos dias para escoltar e conduzir o empresário ao sistema prisional paulista. Ainda não há definição sobre qual unidade ele será encaminhado.

O caso ganhou repercussão nacional por envolver um crime que ficou sem prisão por mais de duas décadas, mesmo após a condenação judicial, em parte em razão dos inúmeros recursos apresentados pela defesa durante o trâmite processual.