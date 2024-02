Lewandowski: fugitivos estão escondidos em um raio de 15 km na região do presídio federal de Mossoró

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quinta-feira (15), em Brasília (DF), que os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN) estão escondidos em um raio de 15 quilômetros na região do entorno do presídio. De acordo com o titular da pasta, 300 homens da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar empenhados em encontrar os dois criminosos.

Considerados presos de "alta periculosidade" e ligados ao Comando Vermelho, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram da unidade na madrugada desta quarta-feira (14). Foi a primeira vez que detentos fugiram de um presídio de segurança máxima. "Acreditamos que eles estejam localizados em um raio de 15 quilômetros naquela região", afirmou Lewandowski.

De acordo com as investigações, nenhum veículo se aproximou da penitenciária nem foi registrado o furto de algum carro na região. O local é cercado por mata fechada. >>> Lewandowski anuncia ampliação de sistema de alarmes, reforço de agentes e construção de muralhas em presídios federais

