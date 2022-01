Lideranças do PT no Ceará repudiam agressão de Ciro Gomes ao 247

Apoie o 247

ICL

247 - Parlamentares do PT no Ceará repudiaram, em nota, as agressões do pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) ao Brasil 247, seus jornalistas, conselheiros e assinantes. Ciro foi confrontado com uma simples questão colocada pelo jornalista Luís Costa Pinto, diretor editorial do 247, sobre a possibilidade de uma aliança entre as forças do campo progressista para derrotar Jair Bolsonaro.

Em sua resposta, Ciro Gomes, que está com 3% de intenções de voto segundo a última pesquisa PoderData, acusou o 247 de "não ser um órgão de imprensa" e de ser "um panfleto do Lula, pago com dinheiro sujo".

A nota de repúdio do PT foi assinada pela deputada federal Luizianne Lins, o deputado federal José Airton e o deputado estadual Elmano de Freitas. O deputado José Guimarães, que é no PT do Ceará quem mais fortemente tenta manter aliança local com o PDT de Cid e Ciro Gomes, não assinou a nota.

PUBLICIDADE

O ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoíno, irmão de Guimarães, tenta reiterada e insistentemente fazer com que o diretório petista do Ceará abandone a aliança com o PDT cirista. Genoíno tem estabelecido uma tensão à esquerda na pré-campanha do ex-presidente Lula e nas alianças estaduais.

Leia a nota

É lamentável a manifestação de agressão injusta, manipulação de fatos e falta de percepção dos desafios para o povo brasileiro que o Pré-candidato Ciro insiste em expressar.

Incomodado com o fato de Lula ser o maior líder popular de nosso país e liderar as pesquisas, insiste em atacar o melhor Presidente de nossa história. Expressa, ainda, o mais absurdo sectarismo ao ser perguntado sobre um cenário de segundo turno entre uma candidato da esquerda e o bolsonarismo.

PUBLICIDADE

O PDT de Brizola não merece representação tão divisionista e descompromissada com a superação de sofrimento de nosso povo. Na defesa da democracia, dos direitos do povo, Brizola unia, foi pras trincheiras da legalidade em nosso Brasil. Ciro, sugere viajar novamente a Paris. Tamanha diferença explica um pouco porque , em 2002, Brizola desistiu de Ciro e manifestou seu apoio a Lula nas eleições presidenciais.

Durante o ato de lançamento da sua pré-candidatura nessa sexta (22), Ciro não foi só irresponsável ao criticar o governo Lula, mas atentou contra a verdade, distorceu fatos e espalha fake news contra o maior líder da América Latina e o único presidente que tirou o Brasil do mapa da fome, respeitado em todo o mundo.

Infelizmente, na sanha de viabilizar sua candidatura, Ciro esquece quem deve ser o principal inimigo do Brasil e ataca a única pessoa que pode fazer frente ao fascismo, ao autoritarismo, ao retrocesso. Ironicamente, o lema da campanha do candidato cita rebeldia e esperança. Pelo que vimos ontem, no entanto, o candidato parece confundir rebeldia com indocilidade e esperança com personalismo e egocentrismo.

PUBLICIDADE

Lamentamos também profundamente os ataques do candidato à imprensa e a jornalistas sérios e éticos. Nossa solidariedade ao companheiro Luís Costa Pinto, jornalista do canal 247, com quem temos a honra de lutar nas mesmas trincheiras da democracia.

Deputada federal Luizianne Lins, deputado federal José Airton, deputado estadual Elmano de Freitas

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE