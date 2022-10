Lula: 'ação do Judiciário contra Paulo Dantas cheira à suspeição'

Apoie o 247

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (13) que o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), precisa ter um julgamento justo após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na semana passada por causa de investigações sobre corrupção na Assembleia Legislativa de Alagoas, onde o emedebista ocupava um cargo. O prejuízo aos cofres públicos foi de R$ 54 milhões, de acordo com as investigações. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o afastamento dele por 180 dias.

"Todo cidadão é inocente até prova em contrário. Essa condenação precipitada sua me cheira à minha condenação. Fui condenado para evitar que eu fosse candidato. Quem tem interesse de evitar que você seja candidato? Alguém. Não vou dizer o nome. Eu jamais deixarei um companheiro no meio do caminho", disse Lula em evento com lideranças em Alagoas.

O ex-presidente também elogiou o trabalho do senador Renan Calheiros (MDB-AL) na CPI da Covid, que teve início no primeiro semestre de 2021 e terminou em outubro do mesmo ano. "O trabalho que você fez como relator da CPI é uma obra-prima que ficará na história do Brasil. Através daquele relatório que a gente vai botar Pazuello na cadeia".

Eleições

O ex-presidente teve 56,50% dos votos válidos (974.156 votos computados) em Alagoas , contra 36,05% (621.515 votos computados) de Bolsonaro.

No País, Lula conseguiu 48% dos votos válidos (57,2 milhões), contra 43% (51 milhões) do ocupante do Planalto. As pesquisas Quaest e Atlas Intel, divulgadas nesta quinta-feira (13), mostram o petista em primeiro lugar na disputa do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Na Região Nordeste, Lula alcançou 12,9 milhões de votos a mais que Bolsonaro (21,6 milhões a 8,7 milhões).

Na eleição para o governo alagoano, Paulo Dantas (MDB), candidato à reeleição, teve 46,64% dos votos válidos e Rodrigo Cunha (União Brasil), 26,79%. Os dois farão o segundo turno.

O ex-governador Renan Filho (MDB) se elegeu senador por Alagoas. Em janeiro de 2023, Fernando Collor (PTB-AL) deixará o mandato no Senado para a entrada do emedebista. Renan Calheiros (MDB-AL) e Rodrigo Cunha são os outros dois senadores do estado que terminarão o mandato em 2027.

