Lula diz que não irá tolerar ameaças de militares golpistas

247 - O ex-presidente Lula visitou Salvador neste sábado (2), data que é celebrada a Independência da Bahia, e participou de um ato político com a presença de Geraldo Alckmin, de lideranças políticas do PT no estado, pré-candidatos da sigla e uma extensa plateia que acompanhou a fala do petista na Arena Fonte Nova.

Mais cedo, o petista participou de uma caminhada que contou com a presença de uma multidão que acompanhou o ex-presidente pelas ruas da cidade histórica.

Durante seu discurso, ele cobrou uma postura democratica das Forças Armadas e disse que não irá tolerar ameaças ou tutela sobre as instituições.

"É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular", afirmou.

O ex-presidente ainda disse que as Forças Armadas devem estar comprometidas com a democracia e devem cumprir estritamente o que está definido na Constituição.

"O Brasil independente e soberano que queremos não pode abrir mão de suas Forças Armadas. Não apenas bem equipadas e bem treinadas, mas sobretudo as Forças Armadas comprometidas com a democracia."

"Tenho certeza que as forças armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiveram em momentos importantes da nossa história", acrescentou.

No discurso, ele disse acreditar que haverá normalidade democrática.

"Não aceitem o terrorismo, não acreditem no terrorismo que é feito na televisão de que vai ter golpe, que ele [Bolsonaro] está querendo criar caso", disse Lula, que ainda criticou o presidente por suspeitar das urnas eletrônicas:

Confira a íntegra de sua fala:

