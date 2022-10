Lula e Marília arrastam multidão pelas ruas do Recife (vídeos)

Um dia depois de Bolsonaro falar em ato esvaziado no Recife, o ex-presidente e a candidata a governadora levaram milhares de pessoas pelas ruas da capital pernambucana edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a candidata ao governo de Pernambuco pelo Solidariedade, Marília Arraes , arrastaram uma multidão pelas ruas do centro de Recife nesta sexta-feira (14).

A caminhada teve início no Parque Treze de Maio, zona central da capital pernambucana. Lula e Marília estão juntos na Coligação Brasil da Esperança, formada pelas federações FÉ BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

Pela manhã, Lula e Marília concederam uma entrevista coletiva. Na ocasião, a candidata defendeu a democracia no Brasil e afirmou que é preciso “colocar o fascismo, no lugar para onde ele deve ir, para o lixo da história do Brasil".

A passagem de Lula pelo Recife faz parte de uma agenda do ex-presidente pelos estados do Nordeste que vão disputar o segundo turno e têm o apoio de Lula.

Na quinta-feira (13) Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, também esteve no Recife. Entretanto, diferentemente do Lula, Bolsonaro teve um evento vazio. Nas redes sociais, inclusive, os internautas fizeram comparações dos dois eventos.

Assista:

Nas ruas da minha terra natal, Pernambuco ❤️ pic.twitter.com/6p1eI4KqZ8 — Lula 13 (@LulaOficial) October 14, 2022





Foto 1: Lula em Recife hoje.

Foto 2: Bolsonaro em Recife ontem.



O Nordeste está dando a resposta ao preconceito! pic.twitter.com/fUT8RNTL92 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 14, 2022





Um dia após ato esvaziado de Bolsonaro no Recife, o ex-presidente Lula reúne multidão no Centro da capital pernambucana. #Eleicoes2022 pic.twitter.com/1OAgxk1fB3 — LeiaJa.com (@LeiaJaOnline) October 14, 2022

Luiz Inácio Lula da Silva e Marília Arraes no Centro do Recife pic.twitter.com/rx613zcbJL — José Matheus Santos (@matheuscomunica) October 14, 2022

Recife é Brasil. Nossa mensagem é clara. Pela democracia, contra a fome, contra o ódio e contra as mentiras. Estamos andando nas ruas. E somos milhões por todo o país. Dia 30 é 13.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Ow2TlIUrE4 — Lula 13 (@LulaOficial) October 14, 2022

Depois do fracasso de Bolsonaro ontem em Recife, hoje a capital pernambucana está assim para receber Lula!



Vídeo @denilsoncadete#LulaPresidente1⃣3⃣ pic.twitter.com/GIPapDfSqt — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) October 14, 2022

