Lula participa da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade da Refinaria Abreu e Lima

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na próxima terça-feira (2), da cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), no município de Ipojuca, Pernambuco.

Com um investimento previsto de US$ 17 bilhões ao longo de quatro anos, a Petrobras anunciou que a ampliação da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, deverá elevar em até 40% a capacidade nacional de produção de diesel. A estatal estima que a modernização permitirá acrescentar cerca de 13 milhões de litros por dia à fabricação de diesel S10, combustível de baixo teor de enxofre.

A empresa destaca ainda que, com a retomada dos aportes na unidade, as intervenções nas áreas de refino, transporte e comercialização poderão gerar aproximadamente 30 mil postos de trabalho até 2028. A expansão da planta integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está contemplada no atual plano de negócios da petroleira.

Investimentos previstos

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta sexta (28) um investimento de US$ 109 bilhões (ou R$ 583,1 bilhões com base no câmbio de R$ 5,35) no período de 2026 a 2030 em seu novo Plano de Negócios. Em seu plano, a empresa espera um preço do petróleo de US$ 63 por barril para o ano que vem, e, de 2027 a 2030, projeta um petróleo a US$ 70 por barril.

A responsável pelo comando da petroleira também destacou a importância da Margem Equatorial. A região fica na parte Norte do Brasil, e compreende a faixa litorânea dos seguintes estados: Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá.

De acordo com o governo federal, trata-se do que tem sido chamado de “novo Pré-Sal da Amazônia”. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta que a abertura dessa frente de exploração pode ampliar o PIB do Amapá em até 61,2% e criar cerca de 54 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

O Observatório Nacional da Indústria, ligado à CNI, calcula que o avanço econômico na região pode resultar em 495 mil novos empregos formais, impulsionar o Produto Interno Bruto em R$ 175 bilhões e gerar R$ 11,23 bilhões em arrecadação indireta.

Serviço:

Data: terça-feira, 2 de dezembro

Horário: 11h

Local: Refinaria Abreu e Lima, Rodovia PE-60, Km 10, Parque Industrial de Suape - Ipojuca/PE