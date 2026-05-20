Lula quer levar ao país programa do Piauí que derrubou roubo de celulares

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia transformar em política nacional um programa criado no Piauí para combater roubos e furtos de celulares. A iniciativa, chamada Meu Celular de Volta, vem sendo discutida entre integrantes do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça e Segurança Pública como uma possível vitrine da área de segurança pública para as eleições de outubro.

As informações foram publicadas pela coluna da jornalista Milena Teixeira, do portal Metrópoles. Segundo a reportagem, o governo federal considera expandir a experiência piauiense após os resultados alcançados no estado, onde os roubos de celulares registraram queda de 53% entre 2022 e 2025.

O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí com tecnologia local e tem como principal objetivo localizar aparelhos roubados ou furtados e devolvê-los aos proprietários. A recuperação ocorre por meio de rastreamento dos dispositivos e cruzamento de dados.

Governo quer ampliar experiência do Piauí

De acordo com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o assunto já vem sendo tratado diretamente entre Lula, o ministro da Justiça, Wellington César Lima, e o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.

“Na prática, vários estados já passaram a adotar essa metodologia. Agora, o secretário Chico Lucas e o ministro Wellington César discutem uma iniciativa ainda mais ampla, para recuperar um número maior de celulares roubados e, principalmente, desestimular novos crimes a partir da experiência do Piauí”, afirmou Fonteles.

A estratégia ganhou força dentro do governo federal após pesquisas apontarem que o aumento dos roubos de celulares vinha ampliando a sensação de insegurança entre os brasileiros. O tema passou a ser tratado como prioridade na área de segurança pública.

Programa foi incorporado ao Celular Seguro

Em maio de 2024, o Ministério da Justiça decidiu incorporar elementos do programa piauiense à plataforma Celular Seguro, criada pelo governo federal. Na época, a pasta era comandada pelo então ministro Ricardo Lewandowski.

O sistema desenvolvido no Piauí utiliza ferramentas tecnológicas para rastrear aparelhos e identificar usuários de celulares roubados ou furtados. A proposta busca não apenas recuperar os dispositivos, mas também reduzir o mercado ilegal de revenda desses produtos.

A avaliação dentro do governo é que a ampliação nacional do modelo pode ajudar a diminuir os índices de criminalidade ligados ao roubo de celulares, um dos crimes que mais afetam a população nas grandes cidades brasileiras.

Segurança pública entra na estratégia política

Além do impacto na segurança, a iniciativa também é vista como uma oportunidade política para o governo Lula. Auxiliares do presidente avaliam que ações voltadas ao combate da criminalidade urbana podem melhorar a percepção da população sobre a atuação federal na área.

O programa do Piauí passou a ser observado com atenção em Brasília após apresentar resultados considerados expressivos em curto prazo. O estado se tornou referência para outros governos estaduais interessados em adotar mecanismos semelhantes.

A expectativa do Ministério da Justiça é aprofundar as discussões sobre a expansão do modelo nos próximos meses, buscando integrar ferramentas tecnológicas e ações coordenadas de segurança pública em âmbito nacional.