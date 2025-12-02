Lula reafirma compromisso de inaugurar a Transnordestina

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a inconclusão das obras da Ferrovia Transnordestina e reafirmou seu objetivo de concluir as obras.

"Tenho uma tristeza muito grande de não ter inaugurado ainda a Transnordestina. Prometi ao meu velho e saudoso companheiro Miguel Arraes, foi um pedido dele, que se ganhasse as eleições eu faria a Transnordestina. Era para ser inaugurada em 2012, mas de tanto vai e vem, paralisação, processo e confusão, só eu fiz 31 reuniões com Eduardo Campos (ex-governador de Pernambuco morto em 2014), Cid Gomes (ex-governador do Ceará) e Wellington (Dias, ex-governador do Piauí), para resolver todos os problemas. Não foi possível inaugurar, mas retomei porque quero inaugurar", afirmou Lula, acrescentando que a obra "vai ser importante para o Brasil e o Nordeste", disse Lula em entrevista ao programa Balanço Geral PE, da TV Guararapes, divulgada nesta terça-feira (2).

Em outubro, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o início do tráfego ferroviário de cargas na Transnordestina, em regime de comissionamento. O trecho autorizado compreende aproximadamente 679 quilômetros, entre os municípios de São Miguel do Fidalgo (PI) e Acopiara (CE), passando por Salgueiro (PE). A operação será conduzida pela concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA).