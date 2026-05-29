Lula recorda a própria história, defende presença do Estado e diz à população que o “Brasil continuará melhorando”

247 - O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (29), em Sergipe, que o Brasil continuará melhorando com investimento público em áreas como saúde e educação, ao citar ações federais que incluem um tomógrafo de R$ 2,15 milhões para o Hospital do Câncer e 406 veículos para transporte de pacientes do SUS.

O presidente defendeu a presença do Estado em setores sensíveis para a população e afirmou que não vai descansar enquanto o Brasil não receber tratamento digno. "É o analfabeto o presidente que fez mais universidades na história do Brasil, um torneiro mecânico que fez quatro vezes mais institutos federais do que todos os presidentes na história do Brasil", disse.

Na sequência, Lula agradeceu o apoio recebido ao longo de sua trajetória política e destacou a confiança depositada por eleitores em sua liderança. "Esse país vai continuar melhorando. Vocês são mais que revolucionários. Levantar para ir votar num metalúrgico sem diploma universitário é acreditar demais. Agradeço a vocês. Não sossego enquanto a gente não ver o Brasil ser tratado da forma mais digna possível", acrescentou.

O discurso teve como eixo a defesa de políticas públicas e da distribuição de renda. Lula relacionou desenvolvimento nacional à necessidade de ampliar oportunidades e levar investimentos a regiões historicamente negligenciadas.

Segundo o presidente, "muito dinheiro na mão de poucos, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza". "É isso o que está acontecendo no Brasil. Quanto custa a gente não fazer as coisas no tempo certo?", questionou.

Aceno ao Nordeste

Lula também fez uma defesa enfática do Nordeste e criticou a forma como a região foi tratada por governos anteriores. O presidente afirmou que a superação das desigualdades regionais exige decisão política e investimentos contínuos.

"O Nordeste nunca mais será tratado como se fosse região de segunda categoria, inferior ao Centro-Sul do País. Falta de desenvolvimento por conta da seca é falta de vergonha na cara das pessoas que governaram este País. É preciso que a gente pare de ter medo de fazer enfrentamento político quando é necessário fazer."

A fala reforçou a tentativa do governo de vincular obras e ações federais a uma agenda de desenvolvimento regional. Ao mencionar o Nordeste, Lula buscou destacar que problemas históricos da região não decorrem apenas de fatores climáticos, mas de escolhas políticas acumuladas ao longo do tempo.

Investimentos na saúde

Na agenda em Sergipe, o Governo do Brasil anunciou a entrega, nos próximos dias, de um novo tomógrafo ao Hospital do Câncer. O equipamento foi adquirido com R$ 2,15 milhões do Novo PAC Saúde.

A instalação do aparelho deve acelerar diagnósticos e ampliar o acompanhamento de pacientes oncológicos. A medida integra o esforço federal para fortalecer a rede pública de saúde e reduzir obstáculos no acesso a exames especializados.

O governo também anunciou 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde. A frota vai atender pacientes do SUS que precisam se deslocar para receber atendimento fora de seus municípios.

A iniciativa busca enfrentar uma das principais dificuldades de quem depende da rede pública em regiões com serviços concentrados em centros urbanos. O transporte sanitário permite ampliar o acesso a consultas, exames e tratamentos, especialmente para pacientes que vivem longe das unidades de referência.