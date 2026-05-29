Lula defende investimentos na saúde e alerta contra fake news

247 - O presidente Lula defendeu nesta sexta-feira (29), em Sergipe, investimentos do governo federal na saúde e alertou a população sobre a circulação de fake news em ano eleitoral. Em discurso, ele afirmou que o país vive um momento de enfrentamento à desinformação. “Acabou a hora do mentiroso querer enganar o povo”, complementou.

Sem citar a família Bolsonaro, Lula associou a defesa dos serviços públicos à necessidade de ampliar o acesso da população mais pobre ao atendimento especializado, especialmente na área oncológica e em procedimentos de média e alta complexidade.

O presidente afirmou que conhece as dificuldades enfrentadas por quem depende do Sistema Único de Saúde. “Sei como o pobre vive. Pobre é tratado como invisível. A pessoa mais pobre, se tiver que fazer radioterapia, vai fazer na mesma máquina que faz o presidente dos EUA, da China, do Brasil. Não sou melhor do que vocês”.

Em seu discurso, Lula também defendeu a ampliação do atendimento “com mais especialistas” na saúde pública. A iniciativa busca reduzir filas, melhorar o acesso a exames e ampliar a capacidade de tratamento em diferentes regiões do País.

Durante a agenda em Sergipe, o governo federal anunciou investimentos para o Hospital de Amor Interestadual de Lagarto, apresentado como o primeiro hospital oncológico interestadual do país, e para o Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda Chagas, em Aracaju. O conjunto de ações integra a estratégia federal de ampliar o atendimento especializado pelo SUS.

O governo informou investimentos de R$ 225 milhões para a compra de 150 combos de equipamentos voltados a cirurgias gerais e oftalmológicas. A medida vai beneficiar pacientes de todo o Brasil e permitirá a abertura de 100 novas salas cirúrgicas. Ao todo, 138 municípios, nas 27 unidades federativas, entrarão na lista de contemplados.

O Hospital de Amor de Lagarto já atua como referência no combate ao câncer e atende 153 municípios de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Para implantar e manter a unidade, o Ministério da Saúde destinou R$ 137,5 milhões, com atendimento integral pelo SUS a 2,9 milhões de pessoas.

Integrado ao programa Agora Tem Especialistas, o hospital recebeu estrutura para levar diagnóstico e tratamento de câncer a regiões antes desassistidas, distantes dos grandes centros urbanos. O serviço faz parte de uma rede nacional que prevê novas unidades no Ceará e em Pernambuco.

Em Aracaju, o Governo do Brasil vai entregar, nos próximos dias, um novo tomógrafo ao Hospital do Câncer. O equipamento recebeu R$ 2,15 milhões do Novo PAC Saúde e deve acelerar diagnósticos e o acompanhamento de pacientes oncológicos.

O governo também entregará 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde para transportar pacientes do SUS que precisam buscar atendimento fora de seus municípios. A medida atende demandas de deslocamento em regiões onde a distância até serviços especializados dificulta o tratamento.

Além de Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná e São Paulo receberão micro-ônibus e vans da iniciativa federal. Segundo o governo, esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde investe diretamente na compra de veículos para doação a regiões de saúde em todo o país.

A previsão nacional inclui 3,3 mil veículos para todas as unidades federativas, com investimento superior a R$ 1,4 bilhão. A frota deve reforçar o transporte sanitário e ampliar o acesso de pacientes a consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados.

Lagarto também deu início ao processo de construção de uma nova policlínica municipal, após Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinarem a Ordem de Serviço. A unidade receberá R$ 30 milhões do Novo PAC Saúde e deverá beneficiar 260 mil sergipanos.

A futura policlínica vai ampliar o atendimento em áreas como ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, endocrinologia e pediatria. A estrutura busca reduzir deslocamentos e fortalecer a rede regional de saúde.

O governo também anunciou a entrega de 87 Unidades Odontológicas Móveis para municípios de Sergipe e de outros cinco estados. A ação busca ampliar o acesso à saúde bucal em áreas mais vulneráveis e com menor cobertura de atendimento.

Outras 10 ambulâncias do SAMU 192 seguirão para São Paulo e Paraíba. O investimento federal para esses dois tipos de veículos soma R$ 36,5 milhões.

Para ampliar a oferta de exames e cirurgias de alta e média complexidade em Sergipe, o ministro da Saúde assina ainda um acordo com a Associação Hospitalar de Sergipe. A parceria vai garantir procedimentos gratuitos pelo SUS dentro do Agora Tem Especialistas.

Com a adesão, o Governo do Brasil destinará R$ 1,2 milhão a mais por ano para procedimentos na rede pública. O atendimento contemplará pacientes agendados e encaminhados pela secretaria local. Em contrapartida, o hospital receberá créditos financeiros para abater tributos federais vencidos ou a vencer.

Além dos anúncios na saúde, Lula e o ministro das Cidades, Vladmir Lima, assinam a autorização de início das obras do complexo viário Aracaju – Barra dos Coqueiros. O empreendimento receberá R$ 1 bilhão do Novo PAC.

A construção da segunda ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros terá papel estratégico para a mobilidade da Região Metropolitana da capital sergipana, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas. A obra também deve fortalecer a infraestrutura e a integração da capital com o litoral norte de Sergipe.