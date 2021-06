Lula se solidariza com vereadora Liana Cirne, agredida pela PM em Recife

“Recebi hoje telefonema do presidente Lula. Ele disse que me acompanhava sempre no Brasil 247 e me admirava como advogada e militante. Que estava muito triste pela agressão que sofri, mas que eu iniciava bem minha vereança e que eu soubesse do enorme carinho dele por mim”, informou a vereadora Liana Cirne edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) se solidarizou com a vereadora Liana Cirne (PT), que foi agredida pela Polícia Militar em Recife (PE) durante manifestação contra Jair Bolsonaro no dia 29, quando atos tomaram conta do País.

“Recebi hoje telefonema do presidente Lula. Ele disse que me acompanhava sempre no Brasil 247 e me admirava como advogada e militante. Que estava muito triste pela agressão que sofri, mas que eu iniciava bem minha vereança e que eu soubesse do enorme carinho dele por mim”, afirmou.

Recebi hoje telefonema do presidente @LulaOficial.

Ele disse que me acompanhava sempre no @brasil247 e me admirava como advogada e militante. Que estava muito triste pela agressão que sofri, mas que eu iniciava bem minha vereança e que eu soubesse do enorme carinho dele por mim❤ June 3, 2021

A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) foi agredida por policiais, que jogaram spray de pimenta no rosto da parlamentar. Ela chegou a cair no chão e precisou ser amparada por outra pessoa.

A polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra vários manifestantes na capital pernambucana. Pelo menos uma pessoa já ficou gravemente ferida no ato.

