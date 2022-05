Lula se solidariza e diz estar à disposição para ajudar o Grande Recife contra a chuva

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou no Twitter neste sábado (28) uma mensagem em solidariedade à população do Grande Recife, que sofre nos últimos dias com fortes chuvas e suas consequências.

Ele também se colocou à disposição para colaborar com as autoridades locais no que for necessário. "Minha solidariedade com as famílias da região metropolitana do Recife que estão sofrendo com as fortes chuvas. Me coloco à disposição dos prefeitos das cidades atingidas e do governo de Pernambuco no que for possível ajudar no enfrentamento dessa tragédia".

>>> Chuvas no Grande Recife matam 33; só neste sábado, foram 28 óbitos

Em decorrência dos deslizamentos de barreira causados pela chuva, 33 pessoas morreram na região. 28 óbitos ocorreram somente neste sábado.

Foram registrados, além de deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores.

