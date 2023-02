Lula viaja para Sergipe para participar de retomada das obras de duplicação da BR-101

"No Brasil, temos mais de 14 mil obras paradas que precisamos reativar", postou Lula nas redes sociais edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja, nesta quarta-feira (15) para o município sergipano de Maruim, a 35 quilômetros de Aracaju, para participar da cerimônia da retomada das obras de duplicação da BR-101.

“Bom dia. Viajo logo mais para Maruim, em Sergipe, onde visito as obras da duplicação da BR-101/SE e anunciamos a retomada dos trabalhos. No Brasil, temos mais de 14 mil obras paradas que precisamos reativar, para o desenvolvimento do país e geração de empregos”, postou Lula nas redes sociais.

As obras foram retomadas em janeiro, primeiro mês do governo Lula, com recursos viabilizados por meio da PEC da Transição.

Na quarta-feira (14), Lula esteve no município baiano de Santo Amaro, onde relançou o novo programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida, desmontado ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL).

