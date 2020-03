Marido de Carla Zambelli, que é da Força Nacional, defendeu PMs amotinados no Ceará: vocês são gigantes

Diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira, marido da deputada Carla Zambelli (PSL-SP), parabenizou a PM-CE após o fim de motins e pressionou o governo Camilo Santana. "Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do estado cearense e do governo federal", disse. "Será covardia se o que foi pactuado não for cumprido" edit

247 - O diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), resolveu parabenizar policiais militares do Ceará, que participaram de motins e paralisaram as atividades durante 13 dias.

"É muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo. Não é pra todo mundo. É aquela coisa: os covardes nunca tentam. Os fracos ficam pelo meio do caminho. Só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. E vocês estão atingindo os seus objetivos", disse o coronel, que participou na noite deste domingo (1) da "assembleia" que decidiu pôr fim à "greve" de PMs no estado. O relato dele foi publicado no blog Come Ananás.

"Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do estado cearense e do governo federal. Então os senhores se agigantaram de uma forma que não tem tamanho, e é o tamanho do Brasil que vocês representam", disse o coronel. "Será covardia se o que foi pactuado não for cumprido".

Os policiais pediam aumento salarial. De acordo com as negociações, ficou decidido que haverá investimento de R$ 495 milhões com o salário de policiais até 2022. A categoria também terá apoio de instituições que não pertencem ao governo estadual, como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Defensoria Pública e Exército.

O Governo do Ceará não realizará transferências de policiais para trabalhar no interior do estado em um prazo de 60 dias contados a partir do fim do motim.

Desde o início do motim dos policiais, o número de homicídios no Ceará aumentou 138% em comparação com os primeiros 25 dias do mês de fevereiro de 2019 e 2020.

Moro versus Ciro

Após o fim das negociações, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE), que governou o Ceará, postou no Twitter: "aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo! Generais, aqui manda a Lei!".

O ex-juiz respondeu ao ex-presidenciável, afirmandno que, "apesar dos Gomes", a crise no Ceará foi resolvida.

A deputada Carla Zambelli resolveu endossar o ministro (veja a última postagem abaixo feita por ela no Facebook).

Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo!

Generais, aqui manda a Lei! — Ciro Gomes (@cirogomes) March 2, 2020