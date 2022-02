Marília Arraes lidera disputa ao Senado por Pernambuco, diz pesquisa

Deputada federal aparece com 26,1% das intenções de voto, segundo levantamento do Instituto Opinião edit

247 - O nome da deputada federal Marília Arraes (PT-PE) sai à frente – entre outros petistas e adversários - quando o assunto é Senado. Levantamento do Instituto Opinião, encomendado pelo Blog do Magno Martins , de Pernambuco, trouxe seis cenários para a disputa para a Casa Alta.

Quando colocada na disputa, Marília lidera com 26,1%, seguida pelo ex-senador e ex-ministro Armando Monteiro Neto (PSDB) que aparece com 21,2%. Mais atrás estão o ministro Gilson Machado Neto (PSC), com 3,9%, o jornalista Magno Martins (sem partido), que tem 2,5%, e Eugênia Lima (PSOL), com 0,8%. Brancos e nulos somam 22,6% e os indecisos são 22,9%.

Quando o nome do PT é a deputada estadual Teresa Leitão, a configuração muda. Armando Monteiro passa à frente com 26,2%, enquanto a petista possui 6,4%. Gilson Machado Neto tem 5%, Magno Martins possui 4% e Eugênia Lima chega a 1,6%. A soma de brancos e nulos vai a 29,4% e os indecisos são 27,4%.

Em um outro cenário, com a presença do deputado federal Carlos Veras (PT), Armando também lidera: 26,9%. Gilson pula para a segunda posição, com 4,8%. Veras, por sua vez, tem 4,1% e o jornalista Magno Martins possui 3,8%. Eugênia Lima repete 1,6%. Brancos e nulos chegam a 30,7% e os indecisos vão a 28,1%.

SEM O PT - No confronto com outros nomes governistas, Armando Monteiro lidera. Em uma simulação com André de Paula (PSD), o tucano registra 26,4%. Gilson Neto surge em segundo, com 5,1%, em empate técnico com André de Paula (4,6%), Magno Martins (4,2%) e Eugênia Lima (1,9%). Brancos e nulos se mantêm em patamar alto: 29,9%, assim como os indecisos (27,9%).

Em outra simulação, que inclui Eduardo da Fonte (Progressistas), estes são os números: Armando Monteiro Neto (26,5%), Da Fonte (7,3%), Gilson Machado (5%), Magno Martins (3,8%) e Eugênia Lima (2,1%). Brancos e nulos são 29% e os que não sabem em quem votar somam 26,3%.

Com Silvio Costa Filho (Republicanos) como o postulante da Frente Popular, este é o cenário: Armando Monteiro (27,1%), Gilson Machado (5,5%), Silvio Filho (4,5%), jornalista Magno Martins (4,3%) e Eugênia (2,4%). Brancos e nulos: 29,6%. Indecisos: 26,6%.

SOBRE A PESQUISA - O Instituto Opinião foi a campo entre os dias 17 e 20 de fevereiro. Foram realizadas 2 mil entrevistas pessoais (face a face) e domiciliares em 86 municípios pernambucanos. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

A modalidade de pesquisa adotada envolveu a técnica de Survey, que consiste na aplicação de questionários estruturados e padronizados a uma amostra representativa do universo de investigação. A pesquisa está registrada sob o protocolo PE-07875-2022.

