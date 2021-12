MDB do Nordeste pressiona para partido aderir a Lula já no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Integrantes do MDB do Nordeste pressionam para o partido aderir à candidatura do ex-presidente Lula até abril, informa o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles .

Segundo o jornalista, senadores, governadores e prefeitos na região defendem que a sigla faça uma convenção para decidir sobre o apoio a Lula já no primeiro turno caso a senadora Simone Tebet, que lançou seu nome à presidência , não decole.

“Renan Calheiros e outros senadores avaliam que não há espaço para entrar na vice de Lula, dado o rompimento dos dois partidos em 2016, mas dizem que a aliança com o petista é fundamental para definir os palanques na região e não haver disputas com nomes do PT, que apoiados por Lula, podem atrapalhar emedebistas”, escreve.

