Medida de deputado para cancelar leilão de energia pode comprometer geração de empregos no Ceará

247 - O deputado federal Danilo Forte (PP-CE) apresentou relatório pedindo investigações e o cancelamento do Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), realizado neste ano pelo governo federal. O parlamentar alega irregularidades no certame e afirma que o leilão não contemplou empresas do setor de energia eólica.

As informações sobre os impactos econômicos do leilão apontam, porém, que a suspensão do processo pode afetar investimentos previstos para o Ceará. O estado concentra projetos vencedores do LRCAP que somam mais de R$ 10 bilhões nos próximos anos.

A expectativa é de criação de 4,5 mil empregos diretos durante os próximos três anos, período em que as obras deverão ser executadas. Após o início das operações, a previsão é de geração de mais 600 vagas diretas.

O Ceará também poderá ampliar sua participação no setor energético nacional com os projetos ligados ao gás natural. A perspectiva é de fortalecimento do complexo industrial do Pecém, que passaria a concentrar novos empreendimentos vinculados à área energética.

O Ceará abriga a Casa dos Ventos, apontada como a principal empresa de geração de energia eólica do país. Caso o LRCAP seja cancelado, como defende o deputado, os projetos vencedores ligados ao gás natural poderão ser interrompidos, afetando investimentos, geração de empregos e perspectivas de desenvolvimento econômico no estado.