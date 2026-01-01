Ministério da Saúde reforça estoque de medicamentos da Bahia após novos casos de intoxicação por metanol

247 - O Ministério da Saúde reforçou o estoque de medicamentos da Bahia após a confirmação de sete novos casos de intoxicação por metanol no interior do estado. A medida inclui o envio de mais 100 unidades de fomepizol, antídoto fundamental no tratamento de pacientes expostos à substância, frequentemente associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Com a nova remessa, a rede estadual de saúde da Bahia passa a contar com 318 ampolas de etanol e 206 unidades de fomepizol, ampliando a capacidade de resposta do sistema público diante do surgimento de novos registros.

Reforço emergencial no estoque de medicamentos

De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição do fomepizol é coordenada pelo governo estadual e prioriza regiões estratégicas, como Extremo Sul, Sudoeste, Norte e Oeste da Bahia. A logística busca garantir rapidez no acesso ao medicamento, considerado essencial nos casos de intoxicação grave. A previsão é que as novas unidades cheguem ao estado ainda nesta quarta-feira, enquanto os pacientes já diagnosticados seguem em tratamento com os lotes enviados anteriormente.

Tratamento e protocolos para intoxicação por metanol

No protocolo clínico adotado, geralmente são utilizadas entre quatro e cinco unidades de fomepizol por paciente, podendo haver necessidade de doses maiores conforme o peso corporal. Já o tratamento com etanol demanda, em média, cerca de 30 ampolas de 10 ml por pessoa intoxicada, conforme orientação técnica da pasta.

Até o dia 8 de dezembro, a Bahia havia registrado sete notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Do total, dois casos foram confirmados, quatro descartados e um permanecia em investigação. Em relação aos óbitos, uma morte foi confirmada e outra descartada pelas autoridades sanitárias.

Monitoramento nacional e Sala de Situação

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde segue acompanhando as notificações de intoxicação por metanol por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS). Além do monitoramento contínuo, a pasta informou que todos os estados contam com insumos para o tratamento dos pacientes e mantêm estoques estratégicos.

Em outubro, diante do aumento dos registros, o Ministério instalou a Sala de Situação Nacional para coordenar ações de vigilância e resposta. A estrutura foi encerrada em 8 de dezembro, após queda expressiva no número de novos casos e óbitos. Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol em todo o país. Desse total, 73 casos foram confirmados, 29 permaneciam em análise e 788 foram descartados por ausência de indícios da substância. Entre os casos confirmados, 22 evoluíram para óbito.

Mesmo com o encerramento da Sala de Situação, o acompanhamento das ocorrências continua por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e das equipes de vigilância de intoxicações exógenas. A iniciativa reuniu representantes de diferentes secretarias do Ministério da Saúde, além de instituições como Anvisa, Fiocruz e Ebserh, e contou com a participação de órgãos como Conass, Conasems, Conselho Nacional de Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, além dos ministérios da Agricultura e Pecuária e da Justiça e Segurança Pública, responsáveis por ações de controle e investigação.