Moro coloca chapéu de nordestino, mas não consegue parecer simpático

247 - Neste domingo (4), Sergio Moro, ex-juiz parcial considerado suspeito pelo STF, está em Recife para lançar seu livro. Ele chegou a colocar um chapéu nordestino para parecer simpático, mas o objetivo não foi atingido, como mostra a imagem abaixo.

🤠 Moro no Nordeste:



O ex-juiz participará hoje de um evento no Teatro Rio Mar, em Recife, para divulgação do seu livro. É a primeira agenda de Moro no nordeste como pré-candidato à presidência. pic.twitter.com/DOwKQq4MTz — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) December 5, 2021





No sábado, Moro participou de uma conferência do Podemos no Rio Grande do Sul e foi recebido por uma chuva de vaias por manifestantes que apontam as ações corruptas do ex-juiz para beneficiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, prendendo o ex-presidente Lula sem provas.

Moro é escrachado em Porto Alegre agora pela manhã e jagunços dele agridem manifestantes. O #JuizLadrão está na cidade pra,autografar o livro mentiroso dele. pic.twitter.com/T9XQHtxfZq PUBLICIDADE December 4, 2021

