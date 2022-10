Morre estudante baleado por colega com arma de CAC dentro de escola no Ceará

Apoie o 247

ICL

247 - O estudante Júlio César, de 15 anos, que foi baleado dentro da instituição de ensino por um colega na última quarta-feira, 15, junto a dois outros alunos feridos pelos tiros, faleceu na noite deste sábado, 8, afirmou em comunicado a Escola Professora Carmosina Ferreira Gomes, de Sobral, no Ceará.

No Instagram, a instituição de ensino emitiu uma nota de pesar em que se solidariza com a família do aluno "nesse momento de dor", e expressa suas "mais sinceras condolências". "Nesse momento de dor, a EEMTI Prof. Carmosina F. Gomes se solidariza com todos os familiares, amigos e comunidade escolar e expressa as mais sinceras condolências", postou.

O jovem de 15 anos estava hospitalizado na Santa Casa de Sobral desde o dia em que foi baleado. Os outros dois alunos feridos já receberam alta.

Na quarta-feira, 5, um aluno da mesma idade foi detido após atirar em três colegas na escola. A arma utilizada pelo jovem era registrada por um CAC (colecionador, atirador desportivo, caçador), grupo beneficiado pela política armamentista de Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.