Morre Mãe Carmen, líder do Terreiro do Gantois em Salvador

247 - Morreu na madrugada desta sexta-feira (26), aos 98 anos de idade, Carmen Oliveira da Silva, conhecida como Mãe Carmen, ialorixá do Terreiro de Gantois, em Salvador. Contadora aposentada do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ela comandava o candomblé do Ilé Ìyá Omi Àṣẹ Ìyámase desde 2002. As informações são da Agência Brasil.

Em nota divulgada pelas redes socias, a Associação de São Jorge Ebé Oxóssi comunicou o falecimento da “guardiã da ancestralidade e herdeira de uma linhagem que pavimentou a história do candomblé na Bahia e no Brasil.”

Filha caçula de Maria Escolástica da Conceição Nazareth, a Mãe Menininha do Gantois, Carmen nasceu em 29 de dezembro de 1926, na Casa do candomblé, e foi iniciada aos 7 anos. Dedicou a vida aos saberes tradicionais e à espiritualidade, inicialmente sob a liderança da mãe e depois ao lado da irmã mais velha, Mãe Cleusa de Nanã, que esteve à frente do Terreiro de Gantois entre 1986 e 1997.

“Mãe Carmen assumiu com amor, coragem e responsabilidade a condução de uma Casa que é fé, memória e identidade. Ser Ìyáloriṣa em sua presença, sempre significou cuidar, proteger, orientar e sustentar o axé com dignidade, firmeza e sabedoria, zelando pela comunidade e pela continuidade de uma tradição ancestral”, destacou o comunicado da associação.

“A sua partida representa uma grande perda para o povo de santo, para a Bahia e para o país. Sua vida permanece como legado de sabedoria, firmeza espiritual e compromisso com a ancestralidade."

Mãe Carmen deixa duas filhas, três netos e quatro bisnetos, “expressão viva da continuidade, da memória e do futuro que segue sendo tecido a partir de sua presença e de seu legado”, informou a associação.

O comunicado de São Jorge Ebé Oxóssi destaca ainda o fato de Mãe Carmen ter falecido em uma sexta-feira, dia consagrado a Oxalá, seu Orixá de cabeça. “Nos despedimos de sua presença física, mas afirmamos com convicção: seu axé permanece. Seus ensinamentos seguem vivos, sua missão continua inscrita na história e sua memória permanece como fonte de força, amor e sabedoria para as gerações que virão”, conclui.

O velório da líder religiosa será na tarde desta sexta-feira no Terreiro de Gountois, onde ela receberá as homenagens até o sábado (27), quando será enterrada em Salvador.

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulgou nota de pesar se solidarizando com a comunidade do Gantois pelo falecimento da ialorixá.

Em nota de pesar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, lamentaram a partida de Mãe Carmen. "Eu e Janja ficamos profundamente tristes com a partida da querida Mãe Carmen de Oxaguian, que liderou com muito amor, por mais de vinte anos, um dos mais importantes terreiros de candomblé do Brasil, o Ilé Ìyá Omi Àse Ìyamase, conhecido em prosa e verso como o Terreiro do Gantois.

Em sua passagem por este nosso mundo, Mãe Carmen cultivou a tradição ancestral que Mãe Menininha e tantas outras matriarcas de grande valor lhe transmitiram na forma de um compromisso sagrado: manter acesa a chama da espiritualidade africana que fez uma nova casa no Brasil e permeou a cultura e o coração dos brasileiros.

Que os ensinamentos de paz e de diálogo de Mãe Carmen sigam sempre entre nós. E que seus familiares e toda a comunidade do Gantois recebam em seus corações um carinhoso abraço meu e de Janja".