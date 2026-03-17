Mulher morre após intoxicação alimentar em pizzaria na Paraíba

247 - Uma mulher morreu e outras 113 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após consumirem alimentos em uma pizzaria no município de Pombal, no Sertão da Paraíba. A morte de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, foi confirmada na manhã desta terça-feira.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. De acordo com o Hospital Regional de Pombal (HRP), a vítima deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira com quadro de diarreia, vômitos e dor abdominal, sintomas associados à ingestão de alimentos contaminados.

Além do caso fatal, dezenas de pessoas buscaram atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no próprio HRP. Segundo as equipes de saúde, os pacientes relataram fortes dores abdominais, vômitos, náuseas e mal-estar geral. Relatórios médicos apontam indícios consistentes de intoxicação alimentar com base nos sintomas apresentados.

A Prefeitura de Pombal informou, por meio de nota publicada nas redes sociais, que o aumento repentino dos casos de gastroenterite teve início no último domingo. Diante da situação, foi realizada uma vistoria técnica no estabelecimento suspeito.

Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades no armazenamento de alimentos, além da presença de insetos no local. Em decorrência das condições sanitárias inadequadas, a pizzaria foi interditada pelas autoridades competentes.

A gestão municipal destacou ainda que todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e informou que o caso será encaminhado à Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) para investigação e providências adicionais.