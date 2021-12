Número de mortos por chuvas na Bahia chega a 20; mais de 430 mil pessoas foram afetadas

Apoie o 247

Revista Fórum - Subiu para 20 o número de mortos devido às fortes chuvas que atingiram a Bahia neste final de semana. Em todo o Estado, mais de 430 mil pessoas foram afetadas pelo temporal. As duas mortes mais recentes foram registradas em Itabuna, uma das cidades mais castigadas pelas enchentes.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec), há 16.001 pessoas desabrigadas, o que significa dizer que elas precisam ser alojadas pelas prefeituras. Além disso, outras 19.580 ficaram desalojadas, ou seja, também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não precisaram de abrigo do município.

Setenta e dois municípios estão em situação de emergência, de acordo com dados desta segunda-feira (27). “Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande“, disse o governador Rui Costa (PT), que visitou os municípios neste final de semana.

