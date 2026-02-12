Operação Overclean expõe mensagens de empresário com prefeitos e deputados da Bahia

247 - O empresário Evandro Baldino do Nascimento, investigado pela Operação Overclean, aparece em mensagens interceptadas pela Polícia Federal mantendo contato direto com prefeitos e assessores parlamentares em tratativas relacionadas ao destino de emendas parlamentares e contratos de obras em municípios da Bahia. As conversas analisadas pelos investigadores indicam articulações envolvendo repasses financeiros e possíveis vantagens indevidas associadas a licitações públicas, segundo Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

De acordo com a apuração da PF, Baldino é apontado como suspeito de atuar como operador logístico e financeiro de um esquema que envolveria direcionamento de licitações, pagamento de propina e lavagem de dinheiro a partir de recursos públicos vinculados a emendas parlamentares. Ele já chegou a ser preso em uma fase anterior da operação, mas foi solto posteriormente, embora continue sendo citado em novos desdobramentos do caso.

Conversas com assessor de deputado revelam tratativas sobre pagamentos

Relatórios da Polícia Federal indicam que conversas extraídas do celular de Marcelo Gomes, assessor do deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), mostram diálogos frequentes com Evandro Baldino tratando diretamente de pagamentos relacionados a prefeitos de municípios beneficiados por emendas.

Entre os gestores municipais mencionados nas mensagens estão prefeitos de Ibipitanga, Paratinga, Boquira e Riacho de Santana, todos na Bahia. Em um dos trechos, Marcelo questiona como os repasses seriam realizados: “Pix ou papel”. Baldino, então, responde indicando o método correspondente para cada município.

Em outra conversa, Baldino registra: “Alan, Boquira, 40 mil”, perguntando se o valor já havia sido transferido. Segundo os investigadores, as mensagens também incluem comemorações pela confirmação dos repasses, com registros de celebração de que o dinheiro “caiu”.

Operação já mira parlamentares

As apurações da Operação Overclean já tiveram como alvos diretos o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e o deputado federal Dal Barreto (União-BA). O deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) também é citado em relatórios da investigação, embora não tenha sido alvo de mandados de busca até o momento.

A Polícia Federal sustenta que Baldino surge como personagem recorrente em articulações que ligariam empresários, agentes políticos e gestores municipais, estruturando um fluxo de repasses que sustentaria a fraude no uso de recursos públicos.

PF aponta ligação direta com Dal Barreto e fraudes em licitações

Segundo os autos, Baldino teria relação direta com o deputado Dal Barreto, sendo descrito como responsável por organizar a logística e a operacionalização de supostas fraudes em processos licitatórios em municípios como Oliveira dos Brejinhos e Campo Formoso. Este último município é descrito como reduto político ligado a aliados de Elmar Nascimento.

Os investigadores apontam que as suspeitas envolvem manipulação de licitações, favorecimento de empresas e pagamento de vantagens indevidas para garantir contratos financiados com recursos oriundos de emendas parlamentares.

Construtora e empresas de pavimentação aparecem no inquérito

A investigação também cita Baldino como sócio da Construtora Impacto, empresa que figura entre os alvos de mandados de busca e apreensão. Conforme os relatórios da PF, a companhia é suspeita de integrar o núcleo empresarial do esquema, participando de procedimentos licitatórios supostamente manipulados e recebendo recursos vinculados a obras de infraestrutura bancadas com emendas.

Outro elo mencionado é a relação de Baldino com empresários do setor de pavimentação, incluindo Alex Rezende Parente, dono da empresa Allpha Pavimentações, apontada como uma das mais recorrentes no inquérito.

De acordo com os investigadores, Baldino intermediava contratos entre prefeituras, órgãos federais e a empresa, sugerindo ajustes em editais e indicando pregoeiros considerados “amigos”, o que, segundo a PF, poderia facilitar vitórias em processos de concorrência pública.

Contatos com pessoas ligadas ao Ministério da Integração também são citados

Mensagens analisadas pela Polícia Federal ainda apontam que Baldino mantinha diálogo com pessoas ligadas ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o objetivo de viabilizar propostas e transferências de projetos para programas federais.

Para os investigadores, o conjunto de provas indica que o empresário exercia papel estratégico como articulador entre empresários, agentes públicos e administrações municipais, organizando pagamentos, repasses e tratativas para sustentar um esquema de grande porte.

Movimentação bilionária e investigações em andamento

A Operação Overclean já identificou uma movimentação estimada em R$ 1,4 bilhão ao longo de quatro anos, segundo a Polícia Federal. As investigações continuam para mapear toda a extensão da rede, identificar novos envolvidos e definir eventuais responsabilidades penais.

Procuradas pelo Metrópoles, as defesas de Evandro Baldino, dos prefeitos citados e dos parlamentares mencionados não se manifestaram até a publicação da reportagem.