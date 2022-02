Otto Alencar recebe aval de Lula e deve ser candidato ao governo da Bahia

Parte da bancada do PT discorda e pressiona Jaques Wagner a manter candidatura. Para deputados, a escolha de um nome de outro partido pode resultar em derrota edit

247 - O senador Otto Alencar (PSD) recebeu do ex-presidente Lula o aval para concorrer ao Governo da Bahia após Jaques Wagner (PT) ter anunciado, nesta quinta-feira (24), que não deseja mais concorrer a governador pela Bahia.

A avaliação entre os deputados é que a escolha de um nome de outro partido poderá resultar na derrota do grupo governista contra o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Apesar do apoio de Lula, Otto está enfrentando resistência dentro da bancada do PT, que rachou após o recuo de Wagner e da decisão do governador Rui Costa (PT) de ser candidato ao Senado.

Otto, no entanto, segue negando que já exista uma definição em torno do seu nome para ser candidato a governador.

"Minha candidatura ao Senado está mantida. Nunca disse que sou candidato a governador. Nem Wagner disse que não será candidato", disse o senador em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, a decisão já está bem articulada. Aliados próximos a Rui Costa garantem que a escolha de Otto Alencar já está sacramentada e que o governador vai renunciar em abril para ser candidato a senador.

A decisão de manter a pressão sobre Wagner para que ele volte atrás e concorra a governador deve acontecer na próxima segunda-feira (28), quando está marcada uma plenária que deve reunir deputados, prefeitos, vereadores e líderes do partido para reafirmar o apoio ao nome de Jaques Wagner.

