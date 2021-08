Para neutralizar Bolsonaro no Nordeste, Lula buscará remendar alianças com partidos do Centrão e garantir apoio de governadores

Lula fica no Nordeste até 26 de agosto, passando por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia edit

247 - O ex-presidente Lula desembarca em Recife (PE) neste domingo (15) para iniciar a articulação de sua campanha com governadores e prefeitos nordestinos. O principal objetivo da viagem será estreitar laços com legendas mais ao centro e ampliar a base de apoio do petista, informa a Folha de S.Paulo.

Lula fica no Nordeste até 26 de agosto, passando também por Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

Na capital pernambucana, a agenda prioritária é com o PSB, partido do prefeito, João Campos. Até então, a sigla representava um dos principais obstáculos à formação de alianças amplas com o PT, mas, nos bastidores, os ânimos parecem ter acalmado.

“Essa viagem [de Lula] não vai precipitar uma decisão nossa, mas é um passo importante desta caminhada”, avalia o deputado federal Tadeu Alencar (PSB-PE), que estará no jantar junto a Campos e ao governador Paulo Câmara (PSB).

No Recife, Lula também vai se encontrar com os deputados federais Dudu da Fonte (PP-PE) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). O objetivo do petista

será fortalecer palanques locais, atraindo um eleitorado mais conservador.

Outro nó a ser desatado pelo petista é no Maranhão, onde o governador Flávio Dino (PSB) trabalha o nome do vice-governador Carlos Brandão (PSDB) para sua sucessão.

Na Bahia, está previsto um jantar com o governador Rui Costa (PT), o senador Otto Alencar (PSD-BA) e o vice-governador João Leão (PP). A ideia é sacramentar uma aliança no momento em que o PP se aproxima cada vez mais de Jair Bolsonaro.

