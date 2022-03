Paulo Câmara diz que proposta de Bolsonaro sobre Fernando de Noronha é uma "afronta" e pede audiência com Lewandowski (vídeo)

Apoie o 247

247 - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), criticou, em vídeo, a proposta do governo Jair Bolsonaro de tirar o Arquipélago de Fernando de Noronha da responsabilidade administrativa do estado e deixá-lo com a União. Segundo Câmara, a ideia da gestão federal é uma "afronta" aos pernambucanos. "Não vamos admitir esse absurdo sob nenhuma hipótese", disse.

O chefe do Executivo pernambuco disse ter solicitado uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para discutir o tema. A ação para deixar o arquipélago sob responsabilidade da União foi distribuída ao magistrado.

A proposta, disse Câmara, é uma "afronta à nossa história e à nossa Constituição". Estou solicitando ao ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski uma audiência para tratar desse tema e expor nossos argumentos, que já foram inclusive acatados pela Justiça Federal".

Fernando de Noronha é do povo PERNAMBUCANO e merece RESPEITO!

Governador @PauloCamara40 falando sobre a loucura de Bozonaro. pic.twitter.com/L2tBvN31TL — Fabricio Ramos (@FabricioRamos80) March 25, 2022

